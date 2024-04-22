Константиненко (Шимко) Параскева Ильинична
Место рождения
Дата рождения21.10.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1895
Отец: Шимко Илья Васильевич
Мать: Шимко Евдокия Андреевна
Бракосочетание
14.01.1918
Рождение ребёнка
02.11.1918
Сын: Константиненко Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Константиненко Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Константиненко Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Константиненко Василий Никифорович
Смерть
Неизвестно