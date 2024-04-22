Константиненко (Шимко) Параскева Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константиненко (Шимко) Параскева Ильинична

Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

21.10.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1895

Отец: Шимко Илья Васильевич

Мать: Шимко Евдокия Андреевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Бракосочетание
14.01.1918

Муж: Константиненко Василий Никифорович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.11.1918

Сын: Константиненко Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Константиненко Василий Никифорович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Константиненко Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Константиненко Василий Никифорович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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