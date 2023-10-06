Шимко Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.10.1891
Дочь: Шимко Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Шимко Илья Васильевич
Рождение ребёнка
02.11.1892
Дочь: Шимко Марфа Ильинична
Отец ребёнка: Шимко Илья Васильевич
Рождение ребёнка
21.10.1895
Дочь: Константиненко Параскева Ильинична
Отец ребёнка: Шимко Илья Васильевич
Рождение ребёнка
11.06.1898
Дочь: Шимко Антонина Ильинична
Отец ребёнка: Шимко Илья Васильевич
Рождение ребёнка
13.02.1901
Дочь: Шимко Марина Ильинична
Отец ребёнка: Шимко Илья Васильевич
Рождение ребёнка
17.11.1904
Дочь: Шимко Анна Ильинична
Отец ребёнка: Шимко Илья Васильевич
Рождение ребёнка
12.04.1906
Дочь: Шимко Анна Ильинична
Отец ребёнка: Шимко Илья Васильевич
Рождение ребёнка
09.10.1907
Сын: Шимко Яков Ильич
Отец ребёнка: Шимко Илья Васильевич
Рождение ребёнка
02.02.1914
Дочь: Шимко Ксения Ильинична
Отец ребёнка: Шимко Илья Васильевич
Смерть
Неизвестно