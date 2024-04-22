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Шимко Илья Васильевич

Место рождения

Березанка, Чернігівська область

Дата рождения

19.07.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1862

Отец: Шимко Василий Николаевич

Мать: Шимко Мелания Петровна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.10.1891

Дочь: Шимко Пелагея Ильинична

Мать ребёнка: Шимко Евдокия Андреевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.11.1892

Дочь: Шимко Марфа Ильинична

Мать ребёнка: Шимко Евдокия Андреевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.10.1895

Дочь: Константиненко Параскева Ильинична

Мать ребёнка: Шимко Евдокия Андреевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.06.1898

Дочь: Шимко Антонина Ильинична

Мать ребёнка: Шимко Евдокия Андреевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.02.1901

Дочь: Шимко Марина Ильинична

Мать ребёнка: Шимко Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
17.11.1904

Дочь: Шимко Анна Ильинична

Мать ребёнка: Шимко Евдокия Андреевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.04.1906

Дочь: Шимко Анна Ильинична

Мать ребёнка: Шимко Евдокия Андреевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.10.1907

Сын: Шимко Яков Ильич

Мать ребёнка: Шимко Евдокия Андреевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.02.1914

Дочь: Шимко Ксения Ильинична

Мать ребёнка: Шимко Евдокия Андреевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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