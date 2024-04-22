Шимко Илья Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.07.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1862
Отец: Шимко Василий Николаевич
Мать: Шимко Мелания Петровна
Рождение ребёнка
03.10.1891
Дочь: Шимко Пелагея Ильинична
Мать ребёнка: Шимко Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
02.11.1892
Дочь: Шимко Марфа Ильинична
Мать ребёнка: Шимко Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
21.10.1895
Дочь: Константиненко Параскева Ильинична
Мать ребёнка: Шимко Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
11.06.1898
Дочь: Шимко Антонина Ильинична
Мать ребёнка: Шимко Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
13.02.1901
Дочь: Шимко Марина Ильинична
Мать ребёнка: Шимко Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
17.11.1904
Дочь: Шимко Анна Ильинична
Мать ребёнка: Шимко Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
12.04.1906
Дочь: Шимко Анна Ильинична
Мать ребёнка: Шимко Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
09.10.1907
Сын: Шимко Яков Ильич
Мать ребёнка: Шимко Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
02.02.1914
Дочь: Шимко Ксения Ильинична
Мать ребёнка: Шимко Евдокия Андреевна
Смерть
Неизвестно