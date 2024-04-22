Онищенко (Константиненко) Ольга Власьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онищенко (Константиненко) Ольга Власьевна

Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

09.07.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1866

Отец: Константиненко Власий Никитович

Мать: Константиненко Матрона Дорофеевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Бракосочетание
22.10.1893

Муж: Онищенко Киприян Евсеевич

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.10.1894

Сын: Онищенко Андрей Киприянович

Отец ребёнка: Онищенко Киприян Евсеевич

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.09.1896

Сын: Онищенко Аким Киприянович

Отец ребёнка: Онищенко Киприян Евсеевич

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.09.1899

Сын: Онищенко Дмитрий Киприянович

Отец ребёнка: Онищенко Киприян Евсеевич

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.04.1902

Сын: Онищенко Семен Киприянович

Отец ребёнка: Онищенко Киприян Евсеевич

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.06.1904

Сын: Онищенко Петр Киприянович

Отец ребёнка: Онищенко Киприян Евсеевич

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.03.1908

Сын: Онищенко Василий Киприянович

Отец ребёнка: Онищенко Киприян Евсеевич

Круты, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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