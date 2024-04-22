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Онищенко Киприян Евсеевич

Место рождения

Круты, Чернігівська область

Дата рождения

24.08.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1875

Отец: Онищенко Евсевий Павлович

Мать: Онищенко Мария Ивановна

Круты, Чернігівська область
Бракосочетание
22.10.1893

Жена: Онищенко Ольга Власьевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.10.1894

Сын: Онищенко Андрей Киприянович

Мать ребёнка: Онищенко Ольга Власьевна

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.09.1896

Сын: Онищенко Аким Киприянович

Мать ребёнка: Онищенко Ольга Власьевна

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.09.1899

Сын: Онищенко Дмитрий Киприянович

Мать ребёнка: Онищенко Ольга Власьевна

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.04.1902

Сын: Онищенко Семен Киприянович

Мать ребёнка: Онищенко Ольга Власьевна

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.06.1904

Сын: Онищенко Петр Киприянович

Мать ребёнка: Онищенко Ольга Власьевна

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.03.1908

Сын: Онищенко Василий Киприянович

Мать ребёнка: Онищенко Ольга Власьевна

Круты, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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