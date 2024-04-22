Онищенко Киприян Евсеевич
Место рождения
Дата рождения24.08.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1875
Отец: Онищенко Евсевий Павлович
Мать: Онищенко Мария Ивановна
Бракосочетание
22.10.1893
Жена: Онищенко Ольга Власьевна
Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.10.1894
Сын: Онищенко Андрей Киприянович
Мать ребёнка: Онищенко Ольга Власьевна
Рождение ребёнка
07.09.1896
Сын: Онищенко Аким Киприянович
Мать ребёнка: Онищенко Ольга Власьевна
Рождение ребёнка
26.09.1899
Сын: Онищенко Дмитрий Киприянович
Мать ребёнка: Онищенко Ольга Власьевна
Рождение ребёнка
15.04.1902
Сын: Онищенко Семен Киприянович
Мать ребёнка: Онищенко Ольга Власьевна
Рождение ребёнка
24.06.1904
Сын: Онищенко Петр Киприянович
Мать ребёнка: Онищенко Ольга Власьевна
Рождение ребёнка
08.03.1908
Сын: Онищенко Василий Киприянович
Мать ребёнка: Онищенко Ольга Власьевна
Смерть
Неизвестно