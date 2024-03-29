Онищенко Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смерти01.02.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Онищенко Епистима Евсеевна
Отец ребёнка: Онищенко Евсевий Павлович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Онищенко Мариамна Евсеевна
Отец ребёнка: Онищенко Евсевий Павлович
Рождение ребёнка
24.08.1875
Сын: Онищенко Киприян Евсеевич
Отец ребёнка: Онищенко Евсевий Павлович
Рождение ребёнка
17.10.1877
Отец ребёнка: Онищенко Евсевий Павлович
Смерть
01.02.1880