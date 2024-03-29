Онищенко Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онищенко Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

01.02.1880

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Онищенко Епистима Евсеевна

Отец ребёнка: Онищенко Евсевий Павлович

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Онищенко Мариамна Евсеевна

Отец ребёнка: Онищенко Евсевий Павлович

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.08.1875

Сын: Онищенко Киприян Евсеевич

Отец ребёнка: Онищенко Евсевий Павлович

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.10.1877

Сын: Онищенко Яков Евсеевич

Отец ребёнка: Онищенко Евсевий Павлович

Круты, Чернігівська область
Смерть
01.02.1880
Круты, Чернігівська область

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