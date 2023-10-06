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Константиненко Иван Власьевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

26.09.1870

Дата смерти

24.09.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1870

Отец: Константиненко Власий Никитович

Мать: Константиненко Матрона Дорофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
24.09.1892
Черниговская губерния, Российская империя
Причина смерти: от кровавого поноса
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