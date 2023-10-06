Константиненко Иван Власьевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения26.09.1870
Дата смерти24.09.1892
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1870
Черниговская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
24.09.1892
Черниговская губерния, Российская империя
Причина смерти: от кровавого поноса