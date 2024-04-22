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Константиненко Симон Власьевич

Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

10.05.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1858

Отец: Константиненко Власий Никитович

Мать: Константиненко Матрона Дорофеевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Бракосочетание
22.01.1882

Жена: Константиненко Наталия Степановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.11.1882

Сын: Константиненко Степан Симонович

Мать ребёнка: Константиненко Наталия Степановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.10.1884

Сын: Константиненко Алексей Симонович

Мать ребёнка: Константиненко Наталия Степановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.08.1887

Сын: Константиненко Афанасий Симонович

Мать ребёнка: Константиненко Наталия Степановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.06.1890

Сын: Константиненко Александр Симонович

Мать ребёнка: Константиненко Наталия Степановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.02.1892

Сын: Константиненко Степан Симонович

Мать ребёнка: Константиненко Наталия Степановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.07.1893

Сын: Константиненко Иван Симонович

Мать ребёнка: Константиненко Наталия Степановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.10.1895

Дочь: Константиненко Пелагея Симоновна

Мать ребёнка: Константиненко Наталия Степановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.09.1897

Сын: Константиненко Павел Симонович

Мать ребёнка: Константиненко Наталия Степановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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