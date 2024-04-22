Константиненко Симон Власьевич
Место рождения
Дата рождения10.05.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1858
Бракосочетание
22.01.1882
Рождение ребёнка
28.11.1882
Сын: Константиненко Степан Симонович
Мать ребёнка: Константиненко Наталия Степановна
Рождение ребёнка
04.10.1884
Сын: Константиненко Алексей Симонович
Мать ребёнка: Константиненко Наталия Степановна
Рождение ребёнка
21.08.1887
Сын: Константиненко Афанасий Симонович
Мать ребёнка: Константиненко Наталия Степановна
Рождение ребёнка
06.06.1890
Сын: Константиненко Александр Симонович
Мать ребёнка: Константиненко Наталия Степановна
Рождение ребёнка
06.02.1892
Сын: Константиненко Степан Симонович
Мать ребёнка: Константиненко Наталия Степановна
Рождение ребёнка
17.07.1893
Сын: Константиненко Иван Симонович
Мать ребёнка: Константиненко Наталия Степановна
Рождение ребёнка
05.10.1895
Дочь: Константиненко Пелагея Симоновна
Мать ребёнка: Константиненко Наталия Степановна
Рождение ребёнка
10.09.1897
Сын: Константиненко Павел Симонович
Мать ребёнка: Константиненко Наталия Степановна
Смерть
Неизвестно