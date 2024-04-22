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Константиненко Николай Власьевич

Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

07.12.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1872

Отец: Константиненко Власий Никитович

Мать: Константиненко Матрона Дорофеевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Бракосочетание
04.02.1900

Жена: Константиненко Акилина Ивановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.12.1900

Сын: Константиненко Спиридон Николаевич

Мать ребёнка: Константиненко Акилина Ивановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.04.1902

Сын: Константиненко Александр Николаевич

Мать ребёнка: Константиненко Акилина Ивановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.07.1904

Дочь: Марина Николаевна

Мать ребёнка: Константиненко Акилина Ивановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.05.1907

Дочь: Константиненко Елена Николаевна

Мать ребёнка: Константиненко Акилина Ивановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.02.1914

Сын: Константиненко Василий Николаевич

Мать ребёнка: Константиненко Акилина Ивановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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