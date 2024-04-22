Константиненко Николай Власьевич
Место рождения
Дата рождения07.12.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1872
Бракосочетание
04.02.1900
Рождение ребёнка
12.12.1900
Сын: Константиненко Спиридон Николаевич
Мать ребёнка: Константиненко Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
09.04.1902
Сын: Константиненко Александр Николаевич
Мать ребёнка: Константиненко Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
14.07.1904
Дочь: Марина Николаевна
Мать ребёнка: Константиненко Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
15.05.1907
Дочь: Константиненко Елена Николаевна
Мать ребёнка: Константиненко Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
21.02.1914
Сын: Константиненко Василий Николаевич
Мать ребёнка: Константиненко Акилина Ивановна
Смерть
Неизвестно