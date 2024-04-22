Константиненко (Кононенко) Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константиненко (Кононенко) Акилина Ивановна

Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

16.06.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1878

Отец: Кононенко Иван Федорович

Мать: Кононенко Евпраксия Михайловна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Бракосочетание
04.02.1900

Муж: Константиненко Николай Власьевич

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.12.1900

Сын: Константиненко Спиридон Николаевич

Отец ребёнка: Константиненко Николай Власьевич

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.04.1902

Сын: Константиненко Александр Николаевич

Отец ребёнка: Константиненко Николай Власьевич

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.07.1904

Дочь: Марина Николаевна

Отец ребёнка: Константиненко Николай Власьевич

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.05.1907

Дочь: Константиненко Елена Николаевна

Отец ребёнка: Константиненко Николай Власьевич

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.02.1914

Сын: Константиненко Василий Николаевич

Отец ребёнка: Константиненко Николай Власьевич

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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