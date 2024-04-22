Константиненко (Кононенко) Акилина Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.06.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1878
Бракосочетание
04.02.1900
Рождение ребёнка
12.12.1900
Сын: Константиненко Спиридон Николаевич
Отец ребёнка: Константиненко Николай Власьевич
Рождение ребёнка
09.04.1902
Сын: Константиненко Александр Николаевич
Отец ребёнка: Константиненко Николай Власьевич
Рождение ребёнка
14.07.1904
Дочь: Марина Николаевна
Отец ребёнка: Константиненко Николай Власьевич
Рождение ребёнка
15.05.1907
Дочь: Константиненко Елена Николаевна
Отец ребёнка: Константиненко Николай Власьевич
Рождение ребёнка
21.02.1914
Сын: Константиненко Василий Николаевич
Отец ребёнка: Константиненко Николай Власьевич
Смерть
Неизвестно