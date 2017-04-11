Привезенцев Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения05.08.1944
Дата смерти11.04.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1944
Рождение ребёнка
23.05.1966
Дочь: Миронова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Привезенцева Валентина Григорьевна
Развод
11.09.1968
Бракосочетание
15.10.1968
Рождение ребёнка
09.01.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Привезенцева Инесса Владимировна
Рождение ребёнка
01.06.1975
Сын: Привезенцев Илья Владимирович
Мать ребёнка: Привезенцева Инесса Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.04.2017