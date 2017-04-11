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Привезенцев Владимир Иванович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

05.08.1944

Дата смерти

11.04.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1944

Отец: Привезенцев Иван Иванович

Мать: Привезенцева Прасковья Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.05.1966

Дочь: Миронова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Привезенцева Валентина Григорьевна

Самара, Самара, Самарская область
Развод
11.09.1968

Жена: Привезенцева Валентина Григорьевна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
15.10.1968

Жена: Привезенцева Инесса Владимировна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
09.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Привезенцева Инесса Владимировна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
01.06.1975

Сын: Привезенцев Илья Владимирович

Мать ребёнка: Привезенцева Инесса Владимировна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Привезенцева Валентина Григорьевна

Смерть
11.04.2017
Самара, Самара, Самарская область
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