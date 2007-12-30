Привезенцева (Шашлова) Инесса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Привезенцева (Шашлова) Инесса Владимировна

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Место рождения

Тавда, Тавдинский, Свердловская область

Дата рождения

29.12.1944

Дата смерти

30.12.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1944

Отец: Шашлов Владимир Васильевич

Мать: Тумашевич Валентина Гавриловна

Тавда, Тавдинский, Свердловская область
Бракосочетание
15.10.1968

Муж: Привезенцев Владимир Иванович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
09.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Привезенцев Владимир Иванович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
01.06.1975

Сын: Привезенцев Илья Владимирович

Отец ребёнка: Привезенцев Владимир Иванович

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
30.12.2007
Самара, Самара, Самарская область
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