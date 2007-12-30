Привезенцева (Шашлова) Инесса Владимировна
Место рождения
Дата рождения29.12.1944
Дата смерти30.12.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1944
Бракосочетание
15.10.1968
Рождение ребёнка
09.01.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Привезенцев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1975
Сын: Привезенцев Илья Владимирович
Отец ребёнка: Привезенцев Владимир Иванович
Смерть
30.12.2007