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Привезенцев Иван Иванович

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Место рождения

Писарево, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Писарево, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.08.1944

Сын: Привезенцев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Привезенцева Прасковья Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
25.07.1950

Жена: Привезенцева Прасковья Алексеевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
25.07.1950

Жена: не указана

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.04.1951

Сын: Привезенцев Николай Иванович

Мать ребёнка: Привезенцева Прасковья Алексеевна

Развод
1966

Жена: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Привезенцев Иван Иванович

Мать ребёнка: Привезенцева Прасковья Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1988
Самара, Самара, Самарская область
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