Привезенцев Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1944
Сын: Привезенцев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Привезенцева Прасковья Алексеевна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
25.07.1950
Бракосочетание
25.07.1950
Жена: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1951
Сын: Привезенцев Николай Иванович
Мать ребёнка: Привезенцева Прасковья Алексеевна
Развод
1966
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Привезенцев Иван Иванович
Мать ребёнка: Привезенцева Прасковья Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1988