Привезенцев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.09.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1975
Сын: Привезенцев Александр Иванович
Мать ребёнка: Привезенцева Лариса Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Привезенцев Сергей Иванович
Мать ребёнка: Привезенцева Лариса Михайловна
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.09.2004