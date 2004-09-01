Привезенцев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Привезенцев Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.09.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Привезенцев Иван Иванович

Мать: Привезенцева Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1975

Сын: Привезенцев Александр Иванович

Мать ребёнка: Привезенцева Лариса Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Привезенцев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Привезенцева Лариса Михайловна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Привезенцева Лариса Михайловна

Смерть
?.09.2004
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