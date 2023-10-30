Долгополова (Некрасова) Катерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгополова (Некрасова) Катерина Андреевна

Долгополова (Некрасова) Катерина Андреевна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Некрасов Андрей Иванов

Мать: Некрасова Екатерина Тимофеева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Долгополов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Долгополов Андрей Никитич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Шитикова Авдотья Андреевна

Отец ребёнка: Долгополов Андрей Никитич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Долгополов Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Долгополов Андрей Никитич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгополов Андрей Никитич

Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close