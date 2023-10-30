Долгополова (Некрасова) Катерина Андреевна
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Рождение ребёнка
1752
Сын: Долгополов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Долгополов Андрей Никитич
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Шитикова Авдотья Андреевна
Отец ребёнка: Долгополов Андрей Никитич
Рождение ребёнка
1760
Сын: Долгополов Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Долгополов Андрей Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно