Долгополов Сергей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Рождение ребёнка
1786
Сын: Долгополов Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Долгополова Акулина Михайловна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Долгополов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Долгополова Акулина Михайловна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Долгополова Акулина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купеческий сын
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно