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Долгополов Андрей Никитич

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1716

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Долгополов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Долгополова Катерина Андреевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Шитикова Авдотья Андреевна

Мать ребёнка: Долгополова Катерина Андреевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Долгополов Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Долгополова Катерина Андреевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгополова Катерина Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1786
Ржев, город Ржев, Тверская область
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