Долгополов Андрей Никитич
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смерти1786
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Долгополов Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Долгополова Катерина Андреевна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Шитикова Авдотья Андреевна
Мать ребёнка: Долгополова Катерина Андреевна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Долгополов Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Долгополова Катерина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1786