Долгополова Акулина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгополова Акулина Михайловна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Долгополов Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Долгополов Сергей Андреевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Долгополов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Долгополов Сергей Андреевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Долгополов Сергей Андреевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгополов Сергей Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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