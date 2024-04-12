Долгополова Акулина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Рождение ребёнка
1786
Сын: Долгополов Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Долгополов Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
1788
Сын: Долгополов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Долгополов Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Долгополов Сергей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно