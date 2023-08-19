Некрасова (-) Екатерина Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Екатерина Тимофеева

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1696

Дата смерти

19.08.1772

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Некрасов Елисей (алексей?) Андреев

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Долгополова Катерина Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Некрасов Петр Андреев

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Домна Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Андрей Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
19.08.1772
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