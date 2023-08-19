Некрасова (-) Екатерина Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1696
Дата смерти19.08.1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Некрасов Елисей (алексей?) Андреев
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Долгополова Катерина Андреевна
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Домна Андреевна
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.08.1772