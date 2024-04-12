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Некрасов Андрей Иванов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1694

Дата смерти

09.08.1756

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Некрасов Иван

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Некрасов Елисей (алексей?) Андреев

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Тимофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Долгополова Катерина Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Тимофеева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Некрасов Петр Андреев

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Тимофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Домна Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Тимофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Екатерина Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
09.08.1756
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