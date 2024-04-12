Некрасов Андрей Иванов
Место рождения
Дата рождения1694
Дата смерти09.08.1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: Некрасов Иван
Рождение ребёнка
1719
Сын: Некрасов Елисей (алексей?) Андреев
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Тимофеева
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Долгополова Катерина Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Тимофеева
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Тимофеева
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Домна Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.08.1756