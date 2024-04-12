Некрасов Елисей (алексей?) Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Елисей (алексей?) Андреев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1719

Дата смерти

08.08.1795

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Некрасов Андрей Иванов

Мать: Некрасова Екатерина Тимофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
23.01.1743

Жена: Некрасова Улита Иванова

Рождение ребёнка
1747

Сын: Некрасов Василий Елисеев

Мать ребёнка: Некрасова Улита Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Прасковья Елисеева

Мать ребёнка: Некрасова Улита Иванова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
08.08.1795
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