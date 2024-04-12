Некрасов Елисей (алексей?) Андреев
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смерти08.08.1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Бракосочетание
23.01.1743
Жена: Некрасова Улита Иванова
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Некрасова Улита Иванова
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Прасковья Елисеева
Мать ребёнка: Некрасова Улита Иванова
Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.08.1795