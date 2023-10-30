Сосновская (Костоломова) Клавдия Николаевна
Место рождения
Дата рождения07.11.1897
Дата смерти09.09.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1897
Рождение ребёнка
28.05.1927
Сын: Сосновский Павел Иванович
Отец ребёнка: Сосновский Иван Александрович
Рождение ребёнка
30.10.1930
Дочь: Чекалина Капитолина Ивановна
Отец ребёнка: Сосновский Иван Александрович
Рождение ребёнка
07.08.1939
Дочь: Пешкова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Сосновский Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.1993