Сосновская (Костоломова) Клавдия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосновская (Костоломова) Клавдия Николаевна

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Место рождения

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

07.11.1897

Дата смерти

09.09.1993

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1897

Отец: Костоломов Николай Иванович

Мать: Костоломова Александра Иванова

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.05.1927

Сын: Сосновский Павел Иванович

Отец ребёнка: Сосновский Иван Александрович

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.10.1930

Дочь: Чекалина Капитолина Ивановна

Отец ребёнка: Сосновский Иван Александрович

Рождение ребёнка
07.08.1939

Дочь: Пешкова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Сосновский Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сосновский Иван Александрович

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
09.09.1993
Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
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