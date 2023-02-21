Костоломова (Боршевникова) Александра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костоломова (Боршевникова) Александра Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1873

Отец: Боршевников Иван Павлов

Мать: Боршевникова Анисья Васильева

Рождение ребёнка
01.01.1893

Дочь: Козулина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Козулин Иван Александров

Рождение ребёнка
07.11.1897

Дочь: Сосновская Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Костоломов Николай Иванович

Рождение ребёнка
07.02.1901

Сын: Костоломов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Костоломов Николай Иванович

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.09.1903

Дочь: Козулина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Костоломов Николай Иванович

Рождение ребёнка
22.06.1906

Сын: Костоломов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Костоломов Николай Иванович

Рождение ребёнка
02.02.1909

Сын: Костоломов Семен Николаевич

Отец ребёнка: Костоломов Николай Иванович

Вологодская обл., г. В. Устюг, Набережная, 66
Рождение ребёнка
02.02.1909

Дочь: Кокошкина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Костоломов Николай Иванович

Рождение ребёнка
17.02.1912

Сын: Костоломов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Костоломов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козулин Иван Александров

Смерть
Неизвестно
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