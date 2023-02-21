Костоломова (Боршевникова) Александра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1873
Рождение ребёнка
01.01.1893
Дочь: Козулина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Козулин Иван Александров
Рождение ребёнка
07.11.1897
Дочь: Сосновская Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Костоломов Николай Иванович
Рождение ребёнка
07.02.1901
Сын: Костоломов Иван Николаевич
Отец ребёнка: Костоломов Николай Иванович
Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.09.1903
Дочь: Козулина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Костоломов Николай Иванович
Рождение ребёнка
22.06.1906
Сын: Костоломов Павел Николаевич
Отец ребёнка: Костоломов Николай Иванович
Рождение ребёнка
02.02.1909
Сын: Костоломов Семен Николаевич
Отец ребёнка: Костоломов Николай Иванович
Вологодская обл., г. В. Устюг, Набережная, 66
Рождение ребёнка
02.02.1909
Дочь: Кокошкина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Костоломов Николай Иванович
Рождение ребёнка
17.02.1912
Сын: Костоломов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Костоломов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно