Чекалина (Сосновская) Капитолина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалина (Сосновская) Капитолина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1930

Дата смерти

01.01.2022

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1930

Отец: Сосновский Иван Александрович

Мать: Сосновская Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
26.06.1956

Сын: Чекалин Борис Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
01.01.2022
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