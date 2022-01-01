Чекалина (Сосновская) Капитолина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1930
Дата смерти01.01.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1930
Рождение ребёнка
26.06.1956
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.10.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
01.01.2022