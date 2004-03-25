Сосновский Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения28.05.1927
Дата смерти25.03.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1927
Рождение ребёнка
1952
Сын: Сосновский Василий Павлович
Мать ребёнка: Сосновская Лидия Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сосновская Лидия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сосновская Лидия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.03.2004