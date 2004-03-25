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Сосновский Павел Иванович

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Место рождения

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

28.05.1927

Дата смерти

25.03.2004

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

1952 г.р.
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Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1927

Отец: Сосновский Иван Александрович

Мать: Сосновская Клавдия Николаевна

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1952

Сын: Сосновский Василий Павлович

Мать ребёнка: Сосновская Лидия Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сосновская Лидия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сосновская Лидия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сосновская Лидия Дмитриевна

Смерть
25.03.2004
Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
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