Климентов Аверьян Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 38 оборот
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Климентова Катерина Аверьяновна
Мать ребёнка: Климентова Анисья Алексеевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Климентов Марья Аверьяновна
Мать ребёнка: Климентова Анисья Алексеевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Климентова Зиновия Аверьяновна
Мать ребёнка: Климентова Анисья Алексеевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Токарева Марфа Аверьяновна
Мать ребёнка: Климентова Анисья Алексеевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Курбатова Агафья Аверьяновна
Мать ребёнка: Климентова Анисья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 лист
Смерть
До 1782
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист