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Климентов Аверьян Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Климентов Роман Харитонович

Мать: Климентова Марфа Макаровна

ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 38 оборот
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Климентова Катерина Аверьяновна

Мать ребёнка: Климентова Анисья Алексеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Климентов Марья Аверьяновна

Мать ребёнка: Климентова Анисья Алексеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Климентова Зиновия Аверьяновна

Мать ребёнка: Климентова Анисья Алексеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Токарева Марфа Аверьяновна

Мать ребёнка: Климентова Анисья Алексеевна

ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Курбатова Агафья Аверьяновна

Мать ребёнка: Климентова Анисья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климентова Анисья Алексеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 лист
Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист
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