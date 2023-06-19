Токарева (Климентова) Марфа Аверьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарева (Климентова) Марфа Аверьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Климентов Аверьян Романович

Мать: Климентова Анисья Алексеевна

ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токарев Иван Фадеевич

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Пономарева (Токарева) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Токарев Иван Фадеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Смерть
Неизвестно

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