Токарева (Климентова) Марфа Аверьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Пономарева (Токарева) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Токарев Иван Фадеевич
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Смерть
Неизвестно