Климентова Анисья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлиментова Анисья Алексеевна

Климентова Анисья Алексеевна

Место рождения

Семенов, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Климентова Катерина Аверьяновна

Отец ребёнка: Климентов Аверьян Романович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Климентов Марья Аверьяновна

Отец ребёнка: Климентов Аверьян Романович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Климентова Зиновия Аверьяновна

Отец ребёнка: Климентов Аверьян Романович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Токарева Марфа Аверьяновна

Отец ребёнка: Климентов Аверьян Романович

ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Курбатова Агафья Аверьяновна

Отец ребёнка: Климентов Аверьян Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климентов Аверьян Романович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 лист
Смерть
1784
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close