Климентова Анисья Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1726
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Климентова Катерина Аверьяновна
Отец ребёнка: Климентов Аверьян Романович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Климентов Марья Аверьяновна
Отец ребёнка: Климентов Аверьян Романович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Климентова Зиновия Аверьяновна
Отец ребёнка: Климентов Аверьян Романович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Токарева Марфа Аверьяновна
Отец ребёнка: Климентов Аверьян Романович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Курбатова Агафья Аверьяновна
Отец ребёнка: Климентов Аверьян Романович
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 лист
Смерть
1784
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист