Курбатова (Климентова) Агафья Аверьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Курбатова Дарья Дементьевна
Отец ребёнка: Курбатов Дементий Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 оборот
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Курбатова Татьяна Дементьевна
Отец ребёнка: Курбатов Дементий Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Курбатова Пелагия Дементьевна
Отец ребёнка: Курбатов Дементий Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 оборот
Рождение ребёнка
1804
Сын: Курбатов Козма Дементьевич
Отец ребёнка: Курбатов Дементий Иванович
ГАСО, 24-25-330-48об
Смерть
После 1834