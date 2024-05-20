Курбатова (Климентова) Агафья Аверьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурбатова (Климентова) Агафья Аверьяновна

Курбатова (Климентова) Агафья Аверьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Климентов Аверьян Романович

Мать: Климентова Анисья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Дементий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Курбатова Дарья Дементьевна

Отец ребёнка: Курбатов Дементий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 оборот
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Курбатова Татьяна Дементьевна

Отец ребёнка: Курбатов Дементий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Курбатова Пелагия Дементьевна

Отец ребёнка: Курбатов Дементий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 оборот
Рождение ребёнка
1804

Сын: Курбатов Козма Дементьевич

Отец ребёнка: Курбатов Дементий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-48об
Смерть
После 1834
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.