Климентова Марфа Макаровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1754
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 38 оборот
Бракосочетание
1718
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 38 оборот
Рождение ребёнка
1719
Сын: Климентов Симеон Романович
Отец ребёнка: Климентов Роман Харитонович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 38 оборот
Рождение ребёнка
1731
Сын: Климентов Аверьян Романович
Отец ребёнка: Климентов Роман Харитонович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 38 оборот
Смерть
1754
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 38 оборот