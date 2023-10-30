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Климентова Марфа Макаровна

Место рождения

Высоково, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1754

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1674 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Высоково, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 38 оборот
Бракосочетание
1718

Муж: Климентов Роман Харитонович

Высоково, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 38 оборот
Рождение ребёнка
1719

Сын: Климентов Симеон Романович

Отец ребёнка: Климентов Роман Харитонович

ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 38 оборот
Рождение ребёнка
1731

Сын: Климентов Аверьян Романович

Отец ребёнка: Климентов Роман Харитонович

ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 38 оборот
Смерть
1754
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 38 оборот
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