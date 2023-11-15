Гришан Евдокия Алексеевна
Место рожденияБеловежская Пуща (граничет с Польшей и Белорусией)
Дата рождения14.03.1893
Дата смерти07.10.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Беловежская Пуща (граничет с Польшей и Белорусией)
Бракосочетание
1911
Муж: Гришан Семен
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
Между 1912 и 1914
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Переезд из-за болезни. Лечили медвежьим жиром.
Рождение ребёнка
07.11.1915
Дочь: Кутузова Мария Семеновна
Отец ребёнка: Гришан Семен
Красноярский край
Рождение ребёнка
01.05.1918
Отец ребёнка: Гришан Семен
Решоты, Канский округ, Енисейская губерния
Рождение ребёнка
1924
Сын: Гришан Валентин Семенович
Отец ребёнка: Гришан Семен
Смерть
07.10.1972
Похороны
Неизвестно
Востряковское кладбище