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Гришан Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Беловежская Пуща (граничет с Польшей и Белорусией)

Дата рождения

14.03.1893

Дата смерти

07.10.1972

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Беловежская Пуща (граничет с Польшей и Белорусией)
Бракосочетание
1911

Муж: Гришан Семен

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
Между 1912 и 1914
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Переезд из-за болезни. Лечили медвежьим жиром.
Рождение ребёнка
07.11.1915

Дочь: Кутузова Мария Семеновна

Отец ребёнка: Гришан Семен

Красноярский край
Рождение ребёнка
01.05.1918

Сын: Гришан Евгений Семенович

Отец ребёнка: Гришан Семен

Решоты, Канский округ, Енисейская губерния
Рождение ребёнка
1924

Сын: Гришан Валентин Семенович

Отец ребёнка: Гришан Семен

Смерть
07.10.1972
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Востряковское кладбище
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