Кутузова (Гришан) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутузова (Гришан) Мария Семеновна

Кутузова (Гришан) Мария Семеновна

avatar

Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

07.11.1915

Дата смерти

30.04.2013

Пол

Женский

Отец

Мать

1893 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1915

Отец: Гришан Семен

Мать: Гришан Евдокия Алексеевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.12.1937

Дочь: Полковникова Алевтина Григорьевна

Отец ребёнка: Кутузов Григорий Александрович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
15.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кутузов Григорий Александрович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
11.03.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кутузов Григорий Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.04.2013
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close