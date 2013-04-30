Кутузова (Гришан) Мария Семеновна
Место рождения
Дата рождения07.11.1915
Дата смерти30.04.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1915
Отец: Гришан Семен
Рождение ребёнка
11.12.1937
Дочь: Полковникова Алевтина Григорьевна
Отец ребёнка: Кутузов Григорий Александрович
Рождение ребёнка
15.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кутузов Григорий Александрович
Рождение ребёнка
11.03.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кутузов Григорий Александрович
Смерть
30.04.2013
Похороны
Неизвестно