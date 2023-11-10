Романов Захар Пафнутьевич
Место рождения
Дата рождения03.09.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
03.09.1865
Отец: Романов Пафнутий Тимофеевич
Мать: не указана
восприемники - с.Аксубаева крестьянин Иван Якимов и Порфирия Тимофеева жена Домна Степанова | с.Аксубаево Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Бракосочетание
02.10.1885
Жена: Дарья Петровна
с.Аксубаево Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
?.01.1893
Сын: Дмитрий Захарович
Мать ребёнка: Дарья Петровна
д.Удельное Енорускино, Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1894
Сын: Романов Владимир Захарович
Мать ребёнка: Дарья Петровна
крестный - Никонор Васильевич Журавлев | д.Удельное Енорускино, Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1896
Сын: Романов Алексей Захарович
Мать ребёнка: Дарья Петровна
д.Удельное Енорускино, Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1907
Сын: Романов Василий Захарович
Мать ребёнка: Дарья Петровна
д.Удельное Енорускино, Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Смерть
Неизвестно