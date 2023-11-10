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Романов Захар Пафнутьевич

Место рождения

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.09.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1865

Отец: Романов Пафнутий Тимофеевич

Мать: не указана

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемники - с.Аксубаева крестьянин Иван Якимов и Порфирия Тимофеева жена Домна Степанова | с.Аксубаево Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Бракосочетание
02.10.1885

Жена: Дарья Петровна

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
с.Аксубаево Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
?.01.1893

Сын: Дмитрий Захарович

Мать ребёнка: Дарья Петровна

Удельная Енорускина, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд
д.Удельное Енорускино, Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1894

Сын: Романов Владимир Захарович

Мать ребёнка: Дарья Петровна

Удельная Енорускина, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд
крестный - Никонор Васильевич Журавлев | д.Удельное Енорускино, Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1896

Сын: Романов Алексей Захарович

Мать ребёнка: Дарья Петровна

Удельная Енорускина, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд
д.Удельное Енорускино, Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1907

Сын: Романов Василий Захарович

Мать ребёнка: Дарья Петровна

Удельная Енорускина, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд
д.Удельное Енорускино, Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Смерть
Неизвестно
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