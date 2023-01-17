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Романов Алексей Захарович

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Место рождения

Удельная Енорускина, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд

Дата рождения

08.05.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1896

Отец: Романов Захар Пафнутьевич

Мать: Дарья Петровна

Удельная Енорускина, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд
д.Удельное Енорускино, Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
?.07.1906

Сын: Романов Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Романова Ефросиния

Военная служба
19.03.1942
Род войск: 173 стрелковый полк 90 стрелковой дивизии Воинское звание: сержант
Место жительства
Неизвестно
Удельная Енорускина, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд
д.Удельное Енорускино, Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Смерть
Неизвестно
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