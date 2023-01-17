Романов Алексей Захарович
Место рождения
Дата рождения08.05.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.05.1896
Отец: Романов Захар Пафнутьевич
Мать: Дарья Петровна
д.Удельное Енорускино, Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
?.07.1906
Мать ребёнка: Романова Ефросиния
Военная служба
19.03.1942
Род войск: 173 стрелковый полк 90 стрелковой дивизии Воинское звание: сержант
Место жительства
Неизвестно
д.Удельное Енорускино, Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Смерть
Неизвестно