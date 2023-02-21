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(Ларионова) Дарья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.10.1885

Муж: Романов Захар Пафнутьевич

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
с.Аксубаево Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
?.01.1893

Сын: Дмитрий Захарович

Отец ребёнка: Романов Захар Пафнутьевич

Удельная Енорускина, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд
д.Удельное Енорускино, Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1894

Сын: Романов Владимир Захарович

Отец ребёнка: Романов Захар Пафнутьевич

Удельная Енорускина, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд
крестный - Никонор Васильевич Журавлев | д.Удельное Енорускино, Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1896

Сын: Романов Алексей Захарович

Отец ребёнка: Романов Захар Пафнутьевич

Удельная Енорускина, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд
д.Удельное Енорускино, Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1907

Сын: Романов Василий Захарович

Отец ребёнка: Романов Захар Пафнутьевич

Удельная Енорускина, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд
д.Удельное Енорускино, Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Место жительства
Неизвестно
Удельная Енорускина, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд
д.Удельное Енорускино, Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Смерть
Неизвестно
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