(Ларионова) Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1885
Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
с.Аксубаево Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
?.01.1893
Сын: Дмитрий Захарович
Отец ребёнка: Романов Захар Пафнутьевич
д.Удельное Енорускино, Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1894
Сын: Романов Владимир Захарович
Отец ребёнка: Романов Захар Пафнутьевич
крестный - Никонор Васильевич Журавлев | д.Удельное Енорускино, Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1896
Сын: Романов Алексей Захарович
Отец ребёнка: Романов Захар Пафнутьевич
д.Удельное Енорускино, Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1907
Сын: Романов Василий Захарович
Отец ребёнка: Романов Захар Пафнутьевич
д.Удельное Енорускино, Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Место жительства
Неизвестно
д.Удельное Енорускино, Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Смерть
Неизвестно