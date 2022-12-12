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Дмитрий Захарович

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Место рождения

Удельная Енорускина, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд

Дата рождения

?.01.1893

Дата смерти

09.07.1893

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1893

Отец: Романов Захар Пафнутьевич

Мать: Дарья Петровна

Удельная Енорускина, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд
д.Удельное Енорускино, Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Место жительства
Неизвестно
Енарускина Господская, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд
д.Барское Енорускино Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Смерть
09.07.1893
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