Дмитрий Захарович
Место рождения
Дата рождения?.01.1893
Дата смерти09.07.1893
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1893
Отец: Романов Захар Пафнутьевич
Мать: Дарья Петровна
д.Удельное Енорускино, Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Место жительства
Неизвестно
Енарускина Господская, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд
д.Барское Енорускино Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Смерть
09.07.1893