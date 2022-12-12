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Романов Василий Захарович

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Место рождения

Удельная Енорускина, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд

Дата рождения

20.01.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1907

Отец: Романов Захар Пафнутьевич

Мать: Дарья Петровна

Удельная Енорускина, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд
д.Удельное Енорускино, Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Военная служба
?.01.1942
служил до 22.09.1988
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Антонина Ксенофонтовна

Место жительства
Неизвестно
Удельная Енорускина, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд
д.Удельное Енорускино, Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Смерть
Неизвестно
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