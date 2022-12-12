Романов Василий Захарович
Место рождения
Дата рождения20.01.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1907
Отец: Романов Захар Пафнутьевич
Мать: Дарья Петровна
д.Удельное Енорускино, Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Военная служба
?.01.1942
служил до 22.09.1988
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д.Удельное Енорускино, Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Смерть
Неизвестно