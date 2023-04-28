Романов Владимир Захарович
Место рождения
Дата рождения14.05.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1894
Отец: Романов Захар Пафнутьевич
Мать: Дарья Петровна
крестный - Никонор Васильевич Журавлев | д.Удельное Енорускино, Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Военная служба
24.04.1943
Место жительства
Неизвестно
д.Удельное Енорускино, Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Смерть
Неизвестно