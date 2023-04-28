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Романов Владимир Захарович

Место рождения

Удельная Енорускина, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд

Дата рождения

14.05.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1894

Отец: Романов Захар Пафнутьевич

Мать: Дарья Петровна

Удельная Енорускина, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд
крестный - Никонор Васильевич Журавлев | д.Удельное Енорускино, Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Военная служба
24.04.1943
Место жительства
Неизвестно
Удельная Енорускина, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд
д.Удельное Енорускино, Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Смерть
Неизвестно
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