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Федосов Дмитрий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

30.10.1899

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Федосов Федор Прохорович

Мать: Федосова ?

Рождение ребёнка
23.08.1852

Сын: Федосов Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Федосова (Евсеева) Анна Иудовна

Рождение ребёнка
16.03.1854

Сын: Федосов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Федосова (Евсеева) Анна Иудовна

Рождение ребёнка
06.11.1856

Дочь: Судоргина (Федосова) Матрона Дмитриевна

Мать ребёнка: Федосова (Евсеева) Анна Иудовна

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: (Федосова) Елизавета Монашка Дмитриевна

Мать ребёнка: Федосова (Евсеева) Анна Иудовна

Рождение ребёнка
11.06.1860

Сын: Федосов Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Федосова (Евсеева) Анна Иудовна

Рождение ребёнка
18.01.1863

Сын: Федосов (Черный Монах, Ушел На Афон) Иван Черный Монах Дмитриевич

Мать ребёнка: Федосова (Евсеева) Анна Иудовна

Рождение ребёнка
17.07.1865

Дочь: (Федосова) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Федосова (Евсеева) Анна Иудовна

Рождение ребёнка
26.03.1871

Дочь: Федосова (Федосова) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Федосова (Евсеева) Анна Иудовна

Рождение ребёнка
07.11.1873

Дочь: Малахова (Шалаева) Вышла Замуж В Петровку (Федосова) Матрона Дмитриевна

Мать ребёнка: Федосова (Евсеева) Анна Иудовна

Рождение ребёнка
20.11.1876

Сын: Федосов Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Федосова (Евсеева) Анна Иудовна

Смерть
30.10.1899
Причина смерти: от колотья
Похороны
Неизвестно

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