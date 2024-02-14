Федосов Дмитрий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти30.10.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Отец: Федосов Федор Прохорович
Мать: Федосова ?
Мать ребёнка: Федосова (Евсеева) Анна Иудовна
Сын: Федосов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Федосова (Евсеева) Анна Иудовна
Дочь: Судоргина (Федосова) Матрона Дмитриевна
Мать ребёнка: Федосова (Евсеева) Анна Иудовна
Дочь: (Федосова) Елизавета Монашка Дмитриевна
Мать ребёнка: Федосова (Евсеева) Анна Иудовна
Мать ребёнка: Федосова (Евсеева) Анна Иудовна
Сын: Федосов (Черный Монах, Ушел На Афон) Иван Черный Монах Дмитриевич
Мать ребёнка: Федосова (Евсеева) Анна Иудовна
Дочь: (Федосова) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Федосова (Евсеева) Анна Иудовна
Дочь: Федосова (Федосова) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Федосова (Евсеева) Анна Иудовна
Дочь: Малахова (Шалаева) Вышла Замуж В Петровку (Федосова) Матрона Дмитриевна
Мать ребёнка: Федосова (Евсеева) Анна Иудовна
Сын: Федосов Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Федосова (Евсеева) Анна Иудовна