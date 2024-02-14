Федосова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Федосов Мина (Минай) Фёдорович
Отец ребёнка: Федосов Федор Прохорович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Федосов Федор Прохорович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Федосов Федор Прохорович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Федосов Василий Федорович
Отец ребёнка: Федосов Федор Прохорович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Киселева (Федосова) Матрона Федоровна
Отец ребёнка: Федосов Федор Прохорович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Федосов Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Федосов Федор Прохорович
Смерть
Неизвестно