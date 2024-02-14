Федосова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Федосов Мина (Минай) Фёдорович

Отец ребёнка: Федосов Федор Прохорович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Федосов Матвей Федорович

Отец ребёнка: Федосов Федор Прохорович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Федосов Кирил Федорович

Отец ребёнка: Федосов Федор Прохорович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Федосов Василий Федорович

Отец ребёнка: Федосов Федор Прохорович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Киселева (Федосова) Матрона Федоровна

Отец ребёнка: Федосов Федор Прохорович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Федосов Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Федосов Федор Прохорович

Смерть
Неизвестно

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