Федосов Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти04.05.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Федосов Федор Прохорович
Мать: Федосова ?
Сын: Федосов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Федосова (Кожевникова) Пелагея Матвеевна
Мать ребёнка: Федосова (Кожевникова) Пелагея Матвеевна
Сын: Федосов Даниил
Мать ребёнка: Федосова (Кожевникова) Пелагея Матвеевна
Сын: Федосов Михаил
Мать ребёнка: Федосова (Кожевникова) Пелагея Матвеевна
Мать ребёнка: Федосова (Кожевникова) Пелагея Матвеевна
Сын: Федосов Максим Васильевич
Мать ребёнка: Федосова (Кожевникова) Пелагея Матвеевна
Дочь: (Федосова) Васса
Мать ребёнка: Федосова (Кожевникова) Пелагея Матвеевна
Мать ребёнка: Федосова (Кожевникова) Пелагея Матвеевна
Мать ребёнка: Федосова (Кожевникова) Пелагея Матвеевна
Сын: Федосов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Федосова (Кожевникова) Пелагея Матвеевна