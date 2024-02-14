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Федосов Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

04.05.1892

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Федосов Федор Прохорович

Мать: Федосова ?

Бракосочетание
15.01.1847

Жена: Федосова (Кожевникова) Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
03.12.1849

Сын: Федосов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Федосова (Кожевникова) Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
01.05.1852

Сын: Федосов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Федосова (Кожевникова) Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
13.01.1854

Сын: Федосов Даниил

Мать ребёнка: Федосова (Кожевникова) Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
21.04.1855

Сын: Федосов Михаил

Мать ребёнка: Федосова (Кожевникова) Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
17.10.1859

Сын: Федосов Лука Васильевич

Мать ребёнка: Федосова (Кожевникова) Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Федосов Максим Васильевич

Мать ребёнка: Федосова (Кожевникова) Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
21.08.1864

Дочь: (Федосова) Васса

Мать ребёнка: Федосова (Кожевникова) Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
29.10.1866

Сын: Федосов Кузьма (Косма)

Мать ребёнка: Федосова (Кожевникова) Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
05.06.1869

Сын: Федосов Федот Васильевич

Мать ребёнка: Федосова (Кожевникова) Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Федосов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Федосова (Кожевникова) Пелагея Матвеевна

Смерть
04.05.1892
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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