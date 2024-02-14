Федосов Федор Прохорович
Место рожденияс.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии
Дата рождения1794
Дата смерти14.07.1874
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Федосов Прохор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Федосов Мина (Минай) Фёдорович
Мать ребёнка: Федосова ?
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Федосова ?
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Федосова ?
Рождение ребёнка
1826
Сын: Федосов Василий Федорович
Мать ребёнка: Федосова ?
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Киселева (Федосова) Матрона Федоровна
Мать ребёнка: Федосова ?
Рождение ребёнка
1831
Сын: Федосов Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Федосова ?
Смерть
14.07.1874
Причина смерти: от старости
Похороны
Неизвестно