Федосова (Кожевникова) Пелагея Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Кожевникова) Пелагея Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

14.03.1873

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1847

Муж: Федосов Василий Федорович

Рождение ребёнка
03.12.1849

Сын: Федосов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Федосов Василий Федорович

Рождение ребёнка
01.05.1852

Сын: Федосов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Федосов Василий Федорович

Рождение ребёнка
13.01.1854

Сын: Федосов Даниил

Отец ребёнка: Федосов Василий Федорович

Рождение ребёнка
21.04.1855

Сын: Федосов Михаил

Отец ребёнка: Федосов Василий Федорович

Рождение ребёнка
17.10.1859

Сын: Федосов Лука Васильевич

Отец ребёнка: Федосов Василий Федорович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Федосов Максим Васильевич

Отец ребёнка: Федосов Василий Федорович

Рождение ребёнка
21.08.1864

Дочь: (Федосова) Васса

Отец ребёнка: Федосов Василий Федорович

Рождение ребёнка
29.10.1866

Сын: Федосов Кузьма (Косма)

Отец ребёнка: Федосов Василий Федорович

Рождение ребёнка
05.06.1869

Сын: Федосов Федот Васильевич

Отец ребёнка: Федосов Василий Федорович

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Федосов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Федосов Василий Федорович

Смерть
14.03.1873
Причина смерти: от головной боли
Похороны
Неизвестно

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