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Федосов Петр Дмитриевич

Место рождения

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

23.08.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1852

Отец: Федосов Дмитрий Федорович

Мать: Федосова (Евсеева) Анна Иудовна

Бракосочетание
29.05.1870

Жена: Федосова (Зорина) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
26.05.1871

Сын: Федосов Никита

Мать ребёнка: Федосова (Зорина) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
24.03.1873

Сын: Федосов Стефан Петрович

Мать ребёнка: Федосова (Зорина) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1875

Дочь: Щербакова (Федосова) Палагея Петровна

Мать ребёнка: Федосова (Зорина) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
31.05.1878

Дочь: (Федосова) Феодосия Петровна

Мать ребёнка: Федосова (Зорина) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
25.12.1882

Дочь: (Федосова) Анисия Петровна

Мать ребёнка: Федосова (Зорина) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
30.12.1885

Сын: Федосов Федор Петрович

Мать ребёнка: Федосова (Зорина) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
22.08.1887

Дочь: (Федосова) Наталия Петровна

Мать ребёнка: Федосова (Зорина) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
19.07.1890

Дочь: (Федосова) Мария Петровна

Мать ребёнка: Федосова (Зорина) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
27.05.1892

Сын: Федосов Игнатий Петрович

Мать ребёнка: Федосова (Зорина) Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно

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