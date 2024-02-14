Федосов Петр Дмитриевич
Место рожденияс.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения23.08.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1852
Бракосочетание
29.05.1870
Рождение ребёнка
26.05.1871
Сын: Федосов Никита
Мать ребёнка: Федосова (Зорина) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
24.03.1873
Мать ребёнка: Федосова (Зорина) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1875
Дочь: Щербакова (Федосова) Палагея Петровна
Мать ребёнка: Федосова (Зорина) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
31.05.1878
Дочь: (Федосова) Феодосия Петровна
Мать ребёнка: Федосова (Зорина) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
25.12.1882
Дочь: (Федосова) Анисия Петровна
Мать ребёнка: Федосова (Зорина) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
30.12.1885
Мать ребёнка: Федосова (Зорина) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
22.08.1887
Дочь: (Федосова) Наталия Петровна
Мать ребёнка: Федосова (Зорина) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
19.07.1890
Дочь: (Федосова) Мария Петровна
Мать ребёнка: Федосова (Зорина) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
27.05.1892
Мать ребёнка: Федосова (Зорина) Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно