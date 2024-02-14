Федосов Григорий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосов Григорий Дмитриевич

Федосов Григорий Дмитриевич

Место рождения

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

20.11.1876

Дата смерти

21.04.1935

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1876

Отец: Федосов Дмитрий Федорович

Мать: Федосова (Евсеева) Анна Иудовна

Военная служба
Неизвестно
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13423643/?backurl=/heroes/?groups=awd:ptr:frc:cmd:prs&types=awd_nagrady:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_voennoplen:frc_list:cmd_comman... Показать все
Бракосочетание
20.01.1895

Жена: Федосова (Галкина) Татьяна Леонтьевна

Рождение ребёнка
01.10.1896

Дочь: Сорокина (Федосова) Устинья Григорьевна

Мать ребёнка: Федосова (Галкина) Татьяна Леонтьевна

Рождение ребёнка
05.02.1899

Дочь: Маркова (Федосова) Агафья Григорьевна

Мать ребёнка: Федосова (Галкина) Татьяна Леонтьевна

Рождение ребёнка
22.09.1903

Сын: Федосов Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Федосова (Галкина) Татьяна Леонтьевна

Рождение ребёнка
20.01.1907

Сын: Федосов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Федосова (Галкина) Татьяна Леонтьевна

Рождение ребёнка
11.07.1909

Сын: Федосов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Федосова (Галкина) Татьяна Леонтьевна

Рождение ребёнка
30.08.1912

Дочь: Севостьянова (Федосова) Васса Григорьевна

Мать ребёнка: Федосова (Галкина) Татьяна Леонтьевна

Рождение ребёнка
14.10.1914

Дочь: (Федосова) Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Федосова (Галкина) Татьяна Леонтьевна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Федосова) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Федосова (Галкина) Татьяна Леонтьевна

Смерть
21.04.1935
Причина смерти: болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.