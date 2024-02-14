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Федосов Иван Григорьевич

Место рождения

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

20.01.1907

Дата смерти

12.03.1980

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

1927 г.р.
1929 г.р.
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1937 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1907

Отец: Федосов Григорий Дмитриевич

Мать: Федосова (Галкина) Татьяна Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосова (Зеленина) Домна Михайловна

Рождение ребёнка
17.12.1927

Сын: Федосов Сергей

Мать ребёнка: Федосова (Зеленина) Домна Михайловна

Рождение ребёнка
19.05.1929

Сын: Федосов Николай Иванович

Мать ребёнка: Федосова (Зеленина) Домна Михайловна

Рождение ребёнка
31.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосова (Зеленина) Домна Михайловна

Рождение ребёнка
11.04.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосова (Зеленина) Домна Михайловна

Рождение ребёнка
01.11.1937

Дочь: Паршина (Федосова) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Федосова (Зеленина) Домна Михайловна

Рождение ребёнка
07.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосова (Зеленина) Домна Михайловна

Рождение ребёнка
17.04.1942

Сын: Федосов Александр Иванович

Мать ребёнка: Федосова (Зеленина) Домна Михайловна

Рождение ребёнка
02.05.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосова (Зеленина) Домна Михайловна

Рождение ребёнка
08.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосова (Зеленина) Домна Михайловна

Смерть
12.03.1980
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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