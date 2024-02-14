Федосов Иван Григорьевич
Место рожденияс.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения20.01.1907
Дата смерти12.03.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1927
Сын: Федосов Сергей
Мать ребёнка: Федосова (Зеленина) Домна Михайловна
Рождение ребёнка
19.05.1929
Мать ребёнка: Федосова (Зеленина) Домна Михайловна
Рождение ребёнка
31.01.1932
Рождение ребёнка
11.04.1934
Рождение ребёнка
01.11.1937
Дочь: Паршина (Федосова) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Федосова (Зеленина) Домна Михайловна
Рождение ребёнка
07.11.1939
Рождение ребёнка
17.04.1942
Сын: Федосов Александр Иванович
Мать ребёнка: Федосова (Зеленина) Домна Михайловна
Рождение ребёнка
02.05.1944
Рождение ребёнка
08.06.1946
Смерть
12.03.1980
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно