Паршина (Федосова) Прасковья Ивановна
Место рожденияс.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Дата рождения01.11.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1937
с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Бракосочетание
07.12.1957
Рождение ребёнка
07.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Паршин Николай Михайлович
г. Салават Башкортостан
Рождение ребёнка
22.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Паршин Николай Михайлович
Смерть
Неизвестно