Паршина (Федосова) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршина (Федосова) Прасковья Ивановна

Место рождения

с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл

Дата рождения

01.11.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1937

Отец: Федосов Иван Григорьевич

Мать: Федосова Домна Михайловна

с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Бракосочетание
07.12.1957

Муж: Паршин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
07.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Паршин Николай Михайлович

г. Салават Башкортостан
Рождение ребёнка
22.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Паршин Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно
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