Федосова (Зеленина) Домна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосова (Зеленина) Домна Михайловна

Федосова (Зеленина) Домна Михайловна

Место рождения

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

19.01.1907

Дата смерти

06.08.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

1927 г.р.
1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
17.12.1927

Сын: Федосов Сергей

Отец ребёнка: Федосов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
19.05.1929

Сын: Федосов Николай Иванович

Отец ребёнка: Федосов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
31.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
11.04.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
01.11.1937

Дочь: Паршина (Федосова) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Федосов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
07.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
17.04.1942

Сын: Федосов Александр Иванович

Отец ребёнка: Федосов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
02.05.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
08.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосов Иван Григорьевич

Смерть
06.08.1995
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.