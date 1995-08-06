Федосова (Зеленина) Домна Михайловна
Место рожденияс.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения19.01.1907
Дата смерти06.08.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1927
Сын: Федосов Сергей
Отец ребёнка: Федосов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
19.05.1929
Отец ребёнка: Федосов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
31.01.1932
Рождение ребёнка
11.04.1934
Рождение ребёнка
01.11.1937
Дочь: Паршина (Федосова) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Федосов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
07.11.1939
Рождение ребёнка
17.04.1942
Сын: Федосов Александр Иванович
Отец ребёнка: Федосов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
02.05.1944
Рождение ребёнка
08.06.1946
Смерть
06.08.1995
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно