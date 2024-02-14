Маркова (Федосова) Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Федосова) Агафья Григорьевна

Место рождения

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

05.02.1899

Дата смерти

16.08.1953

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1899

Отец: Федосов Григорий Дмитриевич

Мать: Федосова (Галкина) Татьяна Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Трофим Ильич

Рождение ребёнка
17.08.1920

Дочь: Курлаева (Маркова) Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Марков Трофим Ильич

Рождение ребёнка
10.03.1924

Дочь: Каратаева (Маркова) Анна (Онька) Трофимовна

Отец ребёнка: Марков Трофим Ильич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Марков Василий Трофимович

Отец ребёнка: Марков Трофим Ильич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Маркова) Галина Трофимовна

Отец ребёнка: Марков Трофим Ильич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Каверина (Маркова) Прасковья Трофимовна

Отец ребёнка: Марков Трофим Ильич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Марков Иван Трофимович

Отец ребёнка: Марков Трофим Ильич

Рождение ребёнка
25.02.1938

Сын: Марков Петр Трофимович

Отец ребёнка: Марков Трофим Ильич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Марков Александр Трофимович

Отец ребёнка: Марков Трофим Ильич

Смерть
16.08.1953

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