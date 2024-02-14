Маркова (Федосова) Агафья Григорьевна
Место рожденияс.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения05.02.1899
Дата смерти16.08.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1899
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марков Трофим Ильич
Рождение ребёнка
17.08.1920
Дочь: Курлаева (Маркова) Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Марков Трофим Ильич
Рождение ребёнка
10.03.1924
Дочь: Каратаева (Маркова) Анна (Онька) Трофимовна
Отец ребёнка: Марков Трофим Ильич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Марков Василий Трофимович
Отец ребёнка: Марков Трофим Ильич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Маркова) Галина Трофимовна
Отец ребёнка: Марков Трофим Ильич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Каверина (Маркова) Прасковья Трофимовна
Отец ребёнка: Марков Трофим Ильич
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Марков Трофим Ильич
Рождение ребёнка
25.02.1938
Отец ребёнка: Марков Трофим Ильич
Рождение ребёнка
1941
Сын: Марков Александр Трофимович
Отец ребёнка: Марков Трофим Ильич
Смерть
16.08.1953