Лебедева (Егорихина) Елена Германовна
Место рождения
Дата рождения18.05.1958
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1979
Дочь: Лебедева Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Лебедев Сергей Юльевич
Рождение ребёнка
29.11.1983
Дочь: Морева (Лебедева) Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Лебедев Сергей Юльевич
Рождение ребёнка
15.02.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности